تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

بدأ اليوم السبت، تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث افتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.
وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
الحد الأدني لطلاب علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2019
وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والبالغ عدد طلابها 63318.
وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
الحد الأدني لطلاب علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2019
وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والبالغ عدد طلابها 63318.
الحد الأدني لطلاب أدبي في تنسيق المرحلة الثالثة 2019
وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554، 205 درجات بنسبة 50%.
ويتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا
ويتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا