تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

الحد الأدني لطلاب علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2019



وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والبالغ عدد طلابها 63318.





الحد الأدني لطلاب أدبي في تنسيق المرحلة الثالثة 2019









ويتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل



وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554، 205 درجات بنسبة 50%.ويتم التسجيل بـمن خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا

بدأ اليوم السبت،، حيث افتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات(الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.