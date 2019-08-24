الترسانة يتراجع عن مواجهة البنك الأهلي وديا في الإسكندرية

فوجئ نادي البنك الأهلي بتراجع فريق الترسانة عن المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء خلال معسكر الفريقين بالأكاديمية البحرية.





وأكد مصدر مطلع داخل نادي البنك الأهلي ان قرار إلغاء المباراة جاء بعدما اعتذر الترسانة عن خوضها دون إبداء أي سبب.





وخاض فريق الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفني مباراة واحدة أمام فاركو وانتهت بهزيمة الشواكيش بهدف دون رد وذلك خلال معسكره بالإسكندرية.



