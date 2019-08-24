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رياضة

الترسانة يتراجع عن مواجهة البنك الأهلي وديا في الإسكندرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:43 ص
فريق الترسانة
فريق الترسانة
عبدالله هشام
فوجئ نادي البنك الأهلي بتراجع فريق الترسانة عن المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء خلال معسكر الفريقين بالأكاديمية البحرية.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي البنك الأهلي ان قرار إلغاء المباراة جاء بعدما اعتذر الترسانة عن خوضها دون إبداء أي سبب.

وخاض فريق الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفني مباراة واحدة أمام فاركو وانتهت بهزيمة الشواكيش بهدف دون رد وذلك خلال معسكره بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي صعد من دوري القسم الثالث الموسم الماضي، ممثلا عن مجموعة الجيزة، ويلعب في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

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