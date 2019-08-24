بفستان أورانج .. هند صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وظهرت هند صبرى، في الصورة مرتدية فستان أورنج انيق وقبعة واعتمدت على الاكسسوارات فى ابراز الاطلالة ولفتت إطلالتها أنظار متابعيها عبر انستجرام.و تفاعل محبو هند صبرى مع الصورة معلقين :المتألقة فى كل وقتفنانة رائعة و فيلم الفيل الازرق تحفةالجمال التونسى الله يحفظكوتتوجه هند صبرى خلال الأيام المقبلة إلى فينسيا للمشاركة كعضوة لجنة تحكيم في قسم أفضل عمل أول بالمهرجان العالمي ومنها لتورنتو مع فيلمها نورا تحلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية بقسم اكتشاف.