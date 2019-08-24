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طريقة عمل فطيرة جلاش بالتفاح

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:32 ص
طريقة عمل فطيرة
طريقة عمل فطيرة جلاش بالتفاح
هاجر هانئ
فطيرة جلاش بالتفاح من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك تقديمها وإعدادها لأفراد أسرتك فى المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير فطيرة جلاش بالتفاح
جلاش
سمنه
ثمرة تفاح شرائح
نصف كوب سكر
ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
شربات

طريقة تحضير فطيرة جلاش بالتفاح
* يدهن الجلاش بالسمنة السايحة ويفرد منه طبقة فى الصينية
* يخلط التفاح مع السمنة والسكر والقرفة على النار
* يوضع التفاح على الجلاش ويغطى بطبقة اخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمنة
* تقطع وتوضع فى الفرن حتى النضج ويحمر لون الجلاش ثم تسقى بالشربات وتقدم

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