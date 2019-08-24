ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله: لائحة اتحاد الكرة بها عوار ويجب تعديل هذه البنود

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:28 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
يسرى غازى
أكد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، وجود كم كبير من العوار فى لائحة النظام الأساسي، لافتا إلى أنها بحاجة ماسة إلى تعديلها كى يتسنى لها التوافق مع اللوائح والمواثيق الدولية.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

وقال محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لائحة النظام الأساسي بها عوار كبير فى عديد من البنود، ومنها الخاصة بجوانب الاستثمار والخلط بين اختصاصات الجمعية العمومية العادية والطارئة، فضلا عن إشكالية الفراغ فى حالة استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذى".

وأضاف محمد فضل الله: "من بين طيات البنود التى يجب إجراء تعديل عليها منع تضارب المصالح مثل العمل الإعلامى والمجاملات داهل اتحاد الكرة، فضلا عن ضرورة وجود نص خاص برابطة المحترفين فى لائحة النظام الأساسي وتحديد العلاقة بينها وبين مجلس إدارة الجبلاية وهل هى مستقلة أو تابعة؟".

وأوضح محمد فضل الله: "يجب تعديل البنود الخاصة بتراخيص الأندية المحترفة ووضع الآليات والمعايير الخاصة بها، إلى جانب تصنيف الأندية ومنح أندية مثل الأهلي والزمالك حق الصوت فى التصويت على القرارات بـ 3 على أن تمنح مراكز الشباب الصوت بصوت واحد، إضافة إلى الفصل بين العضوية العاملة والعضوية الرياضية والأخيرة يجب أن تكون لجميع الرياضيين، أما الأولى فيتم منحها حق التصويت على أي قرارات فى الجمعية العمومية".

وأشار محمد فضل الله إلى وجوبية وجود بند فى التعديلات يمكن من تواجد لجنة تعليم كرة القدم وتعليم النشء والشباب، بالإضافة إلى هيكلة اللائحة وتنظيم العقود الخاصة باللاعبين والضرائب والأكاديميات وكيفية ترخيصها، وأيضا لابد من وجود لائحة مستقلة تنظم عمل وكلاء اللاعبين بجانب وجود نص ينظم العلاقة بينهم وبين الللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.

يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بــ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير لوائح يفجر مفاجأة حول اجتماع الأندية ضد اتحاد الكرة

الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

فضل الله يكشف عن الحالات التى يجوز لـ الفيفا تعيين لجنة لإدارة الجبلاية

ترشيحاتنا

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

لا حول لنا ولا قوة.. وحش فضائي يتجه نحو الأرض في 14 سبتمبر

محمد فضل الله: لائحة اتحاد الكرة بها عوار ويجب تعديل هذه البنود

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

بيراميدز يواجه بطل الكونغو في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. اليوم

ملخص لمسات ومهارات تريزيجيه مع أستون فيلا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي .. فيديو

فضل الله يكشف عن الحالات التى يجوز لـ الفيفا تعيين لجنة لإدارة الجبلاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل