محمد فضل الله: لائحة اتحاد الكرة بها عوار ويجب تعديل هذه البنود

أكد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، وجود كم كبير من العوار فى لائحة النظام الأساسي، لافتا إلى أنها بحاجة ماسة إلى تعديلها كى يتسنى لها التوافق مع اللوائح والمواثيق الدولية.



واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.



وقال محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لائحة النظام الأساسي بها عوار كبير فى عديد من البنود، ومنها الخاصة بجوانب الاستثمار والخلط بين اختصاصات الجمعية العمومية العادية والطارئة، فضلا عن إشكالية الفراغ فى حالة استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذى".



وأضاف محمد فضل الله: "من بين طيات البنود التى يجب إجراء تعديل عليها منع تضارب المصالح مثل العمل الإعلامى والمجاملات داهل اتحاد الكرة، فضلا عن ضرورة وجود نص خاص برابطة المحترفين فى لائحة النظام الأساسي وتحديد العلاقة بينها وبين مجلس إدارة الجبلاية وهل هى مستقلة أو تابعة؟".



وأوضح محمد فضل الله: "يجب تعديل البنود الخاصة بتراخيص الأندية المحترفة ووضع الآليات والمعايير الخاصة بها، إلى جانب تصنيف الأندية ومنح أندية مثل الأهلي والزمالك حق الصوت فى التصويت على القرارات بـ 3 على أن تمنح مراكز الشباب الصوت بصوت واحد، إضافة إلى الفصل بين العضوية العاملة والعضوية الرياضية والأخيرة يجب أن تكون لجميع الرياضيين، أما الأولى فيتم منحها حق التصويت على أي قرارات فى الجمعية العمومية".



وأشار محمد فضل الله إلى وجوبية وجود بند فى التعديلات يمكن من تواجد لجنة تعليم كرة القدم وتعليم النشء والشباب، بالإضافة إلى هيكلة اللائحة وتنظيم العقود الخاصة باللاعبين والضرائب والأكاديميات وكيفية ترخيصها، وأيضا لابد من وجود لائحة مستقلة تنظم عمل وكلاء اللاعبين بجانب وجود نص ينظم العلاقة بينهم وبين الللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.



يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بــ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

