أسامة ربيع يشهد تدشين عدد من القاطرات ببورسعيد

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من القاطرات والأعمال البحرية الجديدة والتي شملت تدشين القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طن، ولحام قرينة كل من كوبري برنيس العائم وقاطرتين من طراز "مصاحب" وهما "مصاحب 7" و"مصاحب 8"، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ببورسعيد، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.



كان في استقبالهم منذ الصباح الباكر بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل فريد الطنطاوي مدير إدارة الترسانات وعدد من القيادات والعاملين بالترسانة، وفور وصولهم توجه الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان وكبار المدعوين لتشغيل ماكينة التقطيع الأوتوماتيكية CNC بقسم بناء السفن.



وعقب ذلك توجه الحضور إلى منصة الاحتفالية التي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



وفي كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع على أن ترسانة بورسعيد البحرية تعد من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن بما تمتلكه من مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانيات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب.



وشدد رئيس الهيئة على أن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم وفقًا لجدول زمني محدد وبالإمكانيات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس.



ونوه المهندس عادل فريد مدير إدارة الترسانات بالهيئة إلى أن العمل بترسانات هيئة قناة السويس يجري على قدم وساق في اتجاهات عدة بما يتوافق مع استراتيجية العمل بهيئة قناة السويس ويتماشي مع احتياجات الموانئ المصرية والمشروعات التنموية بمنطقة القناة، مشيرًا إلى تنوع مجالات العمل في إصلاح وبناء السفن والوحدات البحرية المختلفة من جهة، علاوة على بناء المعديات والكباري العائمة وغيرها من الأعمال البحرية التي تتم وفقًا لمعايير الجودة العالمية ومتطلبات السلامة المهنية.



عقب ذلك، قام الفريق أسامة ربيع بلحام قرينة قاطرتين من طراز مصاحب وهما القاطرتين "مصاحب 7 " و"مصاحب8" ، بالإضافة إلى لحام قرينة كوبري برنيس العائم الذي يقع على خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمرجنوب مصر، كما قام بتدشين القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد ٧٠ طن، يبلغ طول القاطرة 35.8 متر وعرضها 12.5متر، وغاطسها 3.35 متر .

