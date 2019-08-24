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ثقافة

إسلام بيومي: مبيعات أول أيام معرض مطروح تخطت 1000 كتاب

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال إسلام بيؤمي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن مبيعات معرض كتاب مطروح في دورته الأولى حقق مبيعات في أول يوم من إفتتاحه للجمهور أمس تخطت ألف نسخة من كافة قطاعات الوزارة المشاركة في المعرض.

وأضاف أن جميع قطاعات الوزارة تقدم تخفيضات كبيرة على إصداراتها بالمعرض، وذلك تشجيعا منهم على زرع حب القراءة لدى المواطنين وتسهيلا لهم على اقتناء الكتب.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، وإسلام بيومي مدير المعارض بالهيئة العامة للكتاب، مساء أول أمس الخميس، معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح، والذي يقام بالتعاون مع هيئة الكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، ويستمر حتى ٣١ أغسطس الجارى.

يشارك في المعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة مثل هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب، والمركز القومى للترجمة، كما تشارك دار المعارف.

ويأتى المعرض فى إطار إعلان وزيرة الثقافة، مطروح عاصمة للثقافة لعام ٢٠١٩، من خلال خطة لإقامة معارض الكتاب بالمحافظات، وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.

يضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها.

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