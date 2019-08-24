انتداب مريم أبوشادي مستشارة لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث ، والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتورة مريم أبوشادي، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة السابقة، مستشارة لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.



وتشغل الدكتور مريم أبوشادي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب بنات جامعة الأزهر، منصب رئيس وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الزهراء الجامعي منذ أكتوبر 2015.



حاصلة على دبلوم الجودة في الرعاية الصحية يناير 2008، من الجامعة الأمريكية، وشهادة التعليم الإلكتروني يوليو 2008، من الجامعة الأمريكية، ودبلوم جودة التعليم الطبي للمهن الصحية من جامعة قناة السويس في 2009.



وحصلت أبوشادي، على شهادة تدريب المدربين من المركز البريطاني بالقاهرة في 2009، ودبلوم الاستراتيجية العالمية لمكافحة عدوى المستشفيات 2009 من جامعة كلود برنارد بفرنسا مع منظمة الصحة العالمية.



وتم اختيار أبوشادي منسقا مساعدا لمشروع الشبكة المصرية لسلامة حديثي الولادة "الممول من التمبس"، والمنسق المساعد لمشروع استدامة الشبكة المصرية لسلامة حديثي الولادة "الممول من اكاديمية البحث العلمي"، وعضوا في مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية طب بنات الأزهر، ومدرب بمركز ضمان الجودة والتدريب جامعة الأزهر منذ 2012.



كما تم اختيارها عضوا في لجنة الدعم الفني التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد، وعضوا في اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم طب الأطفال بكلية طب البنات بجامعة الأزهر منذ 2017.



جدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، شهد طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولى الدكتوره مريم أبو شادى وكالة الكلية للدراسات العليا .



تتميز كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتوره نيره مفتاح عميدة الكلية، أنها كانت من أوائل الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014 , وتتميز أيضا بأنها من أوائل الكليات الطبية التى حصلت على تجديد الاعتماد خلال الشهر الماضي.