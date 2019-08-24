ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتداب مريم أبوشادي مستشارة لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:18 م
مريم أبوشادي
مريم أبوشادي
محمد شحتة
أصدر الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث ، والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتورة مريم أبوشادي، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة السابقة، مستشارة لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وتشغل الدكتور مريم أبوشادي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب بنات جامعة الأزهر، منصب رئيس وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الزهراء الجامعي منذ أكتوبر 2015.

حاصلة على دبلوم الجودة في الرعاية الصحية يناير 2008، من الجامعة الأمريكية، وشهادة التعليم الإلكتروني يوليو 2008، من الجامعة الأمريكية، ودبلوم جودة التعليم الطبي للمهن الصحية من جامعة قناة السويس في 2009.

وحصلت أبوشادي، على شهادة تدريب المدربين من المركز البريطاني بالقاهرة في 2009، ودبلوم الاستراتيجية العالمية لمكافحة عدوى المستشفيات 2009 من جامعة كلود برنارد بفرنسا مع منظمة الصحة العالمية.

وتم اختيار أبوشادي منسقا مساعدا لمشروع الشبكة المصرية لسلامة حديثي الولادة "الممول من التمبس"، والمنسق المساعد لمشروع استدامة الشبكة المصرية لسلامة حديثي الولادة "الممول من اكاديمية البحث العلمي"، وعضوا في مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية طب بنات الأزهر، ومدرب بمركز ضمان الجودة والتدريب جامعة الأزهر منذ 2012.

كما تم اختيارها عضوا في لجنة الدعم الفني التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد، وعضوا في اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم طب الأطفال بكلية طب البنات بجامعة الأزهر منذ 2017.

جدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، شهد طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولى الدكتوره مريم أبو شادى وكالة الكلية للدراسات العليا .

تتميز كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتوره نيره مفتاح عميدة الكلية، أنها كانت من أوائل الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014 , وتتميز أيضا بأنها من أوائل الكليات الطبية التى حصلت على تجديد الاعتماد خلال الشهر الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء عملية زرع قوقعة لأول مرة في طب بنات الأزهر بالقاهرة

ضمان جودة التعليم تجدد اعتماد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة

جامعة الأزهر: إعداد استراتيجيات موحدة لجميع القطاعات الطبية بالجامعة

135 كمبيوتر لخدمة طالبات طب الأزهر بالقاهرة.. صور

المحرصاوي يهنئ طبيبا أزهريا لاختياره عضوا بلجنة الجوائز بمنظمة أمريكية

هناء العبيسي وكيلا لطب بنات الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة عذراء السينما.. سر عدم زواج أمينة رزق

عيار 21 بـ 695 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 8 - 2019 .. فيديو

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

حلال أم حرام.. أمين الفتوى يوضح شرطًا لتجنب حرمة التاتو.. فيديو

بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل