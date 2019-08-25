بعد غلق أحدها بـ الغردقة.. تعرف على خدمات فنادق استضافت الكلاب؟

"كلبك بيكون معرض للحشرات في الصيف بشكل مستمر و خصوصا لو عنده شعر كتير علشان كده لازم يستحمى بشكل مستمر علشان تقلل من تعرضه للحشرات ودا بنقدمه له بالفندق خلال إقامته ".. حسبما أعلن مسئولو فندق الكلاب عند الخدمات المقدمة من خلاله.

وتابع مسئول فندق الكلاب عند التواصل معه "بالإضافة لتوافر مكان للتدريب وتعديل السلوك للكلاب من خلال فريق مؤهل للتعامل مع الكل ورعاية طبية متخصصة ولدينا خبير في الجرومنج كتسوية الشعر والأظافر ".

أول فندق للكلاب





وكان أول فندق خصيصا للكلاب، هو فندق الشعب، بالعباسية، الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وهو فندق حكومي أنشئ خصيصا للكلاب بأسعار زهيدة، نظير خدمات جليلة.





خدمات الفندق





ويزيد الإقبال علي فنادق الكلاب، خلال الأعياد والمناسبات والمواسم الصيفية، حيث تقدم عروضا لأصحاب الكلاب للاستمتاع بإجازتهم ويقدم الفندق خدمات الاستضافة الشاملة الوجبات "فريش" والرعاية الصحية، وأيضا إقامة للكلاب الحوامل ورعايتهم ورعاية الجراوى وتطعيمات وأدوية بيطرية ووجبات فريش وذكور للتزاوج من كل الأنواع.

أسعار الإقامة





وأوضح مسئولو فندق الكلاب "احجز مكان كلبك مقدما وبالأخص في الصيف لزيادة الإقبال وسعر الاستضافة لليوم 150 جنيها شامل وجبتين يوميا، مع أنشطة يومية لتقوية عضلات الكلب والخروج فى الشمس، تدريبات " .





إقبال للحجز





ويقبل العديد من المربين علي حجز أماكن للكلاب فطالبت ميار محمد حجز 10 أيام لكلبها داخل الفندق لظروف سفرها للساحل "القري السياحية بترفض دخول الكلاب أو القطط ودا بيخليني افضل اسيب الكلب في مكان آمن ويقدم خدمة صحية وتدريبية له".

ومثلها محمد مراد يطلب إقامة كلبه لدي الفندق لمدة 7 أيام لارتباطه بسفر بالخارج "لدي ارتباطات عمل ولازم أسيب الكلب في مكان أمان وخدمة طبية، لأن والدتي لن تقوي علي رعايته".

إجراءات الترخيص





وحول إجراءات ترخيص فندق الكلاب، فلا بد أن يتقدم صاحب الفندق بأوراق رسمية لمديرية الطب البيطري التابع لها محافظته للحصول علي رخصة تسيير لهذا الفندق، وجدير بالذكر أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين فقط الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسئولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها الفندق، إلى جانب أن أي تراخيص أو أوراق أخرى من أي جهة لا يعتد بها قانونيًا.

وكانت تسببت واقعة الإعلان عن فندق خاص لاستضافة الكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها في جدل واسع، حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان، وما يمثله من خطر على المجتمع، البعض الآخر طالب بتبني الفكرة وتقنينها.