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مقرها العاصمة الإدارية.. قرار جمهوري بإنشاء جامعات المعرفة الدولية

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت مسمى "جامعات المعرفة الدولية"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

تهدف المؤسسة الجامعية لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة كوفنترى والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.

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