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تركيا تنفي توجه ناقلة النفط الإيرانية إليها.. وأمريكا تحذر أي جهة تساعدها

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:59 م
الخارجية التركية
الخارجية التركية
أ ش أ

نفت الخارجية التركية اليوم /السبت/ وجود معلومات لديها حول توجه ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من جبل طارق إلى ميناء بتركيا، وذلك في أعقاب تهديدات أمريكية بالتحرك ضد أي جهة تساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ليس لدينا أية معلومات حول تغيير ناقلة النفط الإيرانية (أريان داريا-1) مسارها وتوجهها إلى ميناء مرسين".

وكانت وسائل إعلام غربية قد أعلنت أن بيانات تعقّب حركة السفن أظهرت اليوم (السبت) أن ناقلة النفط الإيرانية المشار إليها، التي كانت تعرف في السابق باسم (جريس-1)، غيرت وجهتها إلى ميناء في تركيا.

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وفور الإفراج عن الناقلة، أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك، قبل أن تحذر طهران من أن أي تحرك أمريكي لمصادرة السفينة مجددا ستكون له "عواقب وخيمة".

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