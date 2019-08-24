محافظ الغربية: تحرير أكثر من 350 مخالفة تموينية خلال أسبوع

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على إستمرارية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات تداول المنتجات البترولية والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أي مخالفات حفاظًا على صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقامت في هذا الإطار محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بتنظيم عدة حملات أسفرت عن تحرير أكثر من 350 مخالفة تموينية خلال الفترة من 16 - 22/8 /2019.



ففي مركز ومدينة المحلة الكبرى تم تحرير 76 مخالفة تموينية تمثلوا في (41 مخالفة بالمخابز - 35 مخالفة بالأسواق).



كما تم تحرير 68 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تضمنوا (25 مخالفة بالمخابز – 42 مخالفة بالأسواق – مخالفة بمحطات الوقود).



بينما تم تحرير 30 مخالفة بمركز كفر الزيات تمثلوا في (9 مخالفات بالمخابز – 21 مخالفة بالأسواق).



أما في مركز سمنود تم تحرير 17 مخالفة تمثلوا في (8 مخالفات بالمخابز – 9 مخالفات بالأسواق).



وفى مركز زفتي تم تحرير 30 مخالفة تموينية تمثلوا في (20 مخالفة بالمخابز – 10 مخالفات بالأسواق ).



كما تم تحرير 25 مخالفة تموينية في مركز السنطة تمثلوا في (16 مخالفة بالمخابز – 9 مخالفات بالمخابز ).



أما في مركز بسيون تم تحرير 41 مخالفة تموينية تمثلوا في (27 مخالفة بالمخابز- 14 مخالفة بالأسواق).



بينما في مركز قطور تم تحرير 37 مخالفة تمثلوا في (25 مخالفة بالمخابز – 12 مخالفة بالأسواق).



كما قامت حملات مديرية التموين المركزية بتحرير 16 مخالفة بالمخابز و12 مخالفة بالأسواق.



أسفرت هذه الحملات عن ضبط (49 شيكارة دقيق بلدى مجمعة –30 زجاجة كلور منتهية الصلاحية – 10 شيكارة بودر فلاتر خام – 10 كرتونة فلاتر معالجة المياه - 20 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية).



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.