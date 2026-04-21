تفاصيل مكالمة ياسين منصور وممدوح عباس بشأن حضور نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل المكالمة التي جمعت ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي وياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : ممدوح عباس وياسين منصور أصدقاء للغاية وحينما تحدث رئيس الزمالك الشرفي عن حضور نائب الأهلي لمباراة نهائي الكونفدرالية أكد له حال سمح الوقت سيحضر.

وأضاف : فرح ممدوح عباس بمكالمة ياسين منصور وحس أنه صنع أجواء مختلفة بين الفريقين ولكن دخلنا في معسكرين الأهلي يرفض حضور نائب الرئيس والزمالك يرفض مشاركة الفرحة معه.

وأكمل: وصلنا لمرحلة صعبة وحملة من كل جانب والسوشيال ميديا تحكم وتتحكم ولا يوجد شيء في المكالمة بين ياسين منصور وممدوح عباس وأري أنها مكالمة مجاملة.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : حينما كانت هناك مباريات اعتزال لنجوم الأهلي والزمالك كان يحضر نجوم الفريقين ولا يوجد أزمة بين اللاعبين.