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اقتصاد

أحمد الزيات: الصناعة والسوق العقاري أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:35 م
البنك المركزي
البنك المركزي
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمعدل 1.5% يساهم في كسر حالة الركود في السوق المصري وخاصة في السوق العقاري والمساهمة في تعزيز الصناعة المصرية.

قال "الزيات" في تصريحات له اليوم، أن الصناعة المصرية والسوق العقاري أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة بمعدل ١.٥٪ ،لافتا إلى أن الصناعة المصرية تشهد اهتمام كبير من قبل الحكومة من اجل تطويرها وإزالة العقبات والتحديات أمام الصناعة وجذب استثمار أجنبي مباشر في مجال الصناعي وزيادة نسبة الصادرات الي ٥٥ مليار دولار.

توقع عضو جمعية رجال الأعمال، انتعاش الاستثمار الصناعي فى مصر مجددًا مع انخفاض قيمه الإقراض وانخفاض اسعار الفائدة وزيادة معدلات الانتاج لاتجاه عدد كبير من رؤوس الأموال الي الصناعة والتحول من الصناعة التجميعية الي صناعة متكاملة قادرة علي المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه المتوقع ان تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية ٢٠١٩ تصل الي ١٠ ٪ نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي فإن قرار خفض نسبه الفائدة يساعد فى كسر حاله الركود في السوق العقاري والذى تاثر بحاله من الركود خلال العام الحالي مما أثر علي حركة السيولة المالية في الأسواق.

وأكد أن النتائج الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري كانت مبشرة للغاية وتعكس تحول السياسة النقدية للبنك المركزي الي السياسة التوسعية وخفض سعر الفائدة مع زيادة معدلات المؤشرات الاقتصادية الي مزيد من الانخفاض في سعر الفائدة حيث انه من المتوقع ان تنخفض سعر الفائدة الي ١٣ ٪ بنهاية عام ٢٠١٩ مما يشير الي تحسن في الاقتصاد المصري.

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