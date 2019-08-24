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أخبار العالم

ماكرون وبريجيت يستقبلان زعماء مجموعة السبع في منارة بياريتز.. شاهد

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:16 م
ماكرون وزوجته بريجيت
ماكرون وزوجته بريجيت
رحيم يسري
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في منارة بياريتز زعماء وقادة دول مجموعة السبع.

ويقيم ماكرون مأدبة عشاء غير رسمية في منارة بياريتز التارخية لقادة دول مجموعة السبع.

ويلتقي على العشاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إضافة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والإيطالي جوزيي كونتي ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي.

كان ماكرون عقد لقاءات هامشية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون قبل انطلاق قمة مجموعة السبع.
ماكرون وبريجيت يستقبلان زعماء مجموعة السبع في منارة بياريتز.. شاهد
ماكرون وبريجيت يستقبلان زعماء مجموعة السبع في منارة بياريتز.. شاهد

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