ماكرون وبريجيت يستقبلان زعماء مجموعة السبع في منارة بياريتز.. شاهد

G7: Emmanuel et Brigitte Macron accueillent Donald et Melania Trump au dîner des chefs d'État pic.twitter.com/yZK9yKST2u — BFMTV (@BFMTV) August 24, 2019

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في منارة بياريتز زعماء وقادة دول مجموعة السبع.ويقيم ماكرون مأدبة عشاء غير رسمية في منارة بياريتز التارخية لقادة دول مجموعة السبع.ويلتقي على العشاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إضافة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والإيطالي جوزيي كونتي ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي.كان ماكرون عقد لقاءات هامشية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون قبل انطلاق قمة مجموعة السبع.