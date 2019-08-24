الثقافة تغزو 44 قرية في المنيا.. وعواض: 12 ألف مستفيد

انتهى تطوير ثلاثة قري هي بني روح ، طهنا الجبل ، أبو صفا بإجمالي عدد مستفيدين 12 ألف مواطن وجاري استكمال باقي القري، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لتمكين المرأة في الصعيد وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض في تنفيذ مشروعها القومي في محافظة المنيا الذى يستهدف 44 قرية.



وصرح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ان القري الثلاثة التى بدأ العمل بها في 27 يوليو الماضي شهدت إقبالا من أهالى وأبناء محافظة المنيا وخاصة المرأة وأضاف أن البداية جاءت من محافظة المنيا باعتبارها عروس وقلب الصعيد ومنها يتم الانطلاق الى باقي محافظات الجنوب ، واشار عواض الى دور الهيئة العامة لقصور الثقافة تجاه المجتمع المتمثل فى نشر الوعي الثقافي الذى يعد ركيزة في بناء الانسان وتنمية المجتمع كاحد محاور التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة ، وأوضح ان البرنامج الثقافي في القرى الثلاثة تم تنفيذه بالتعاون مع وزارات التضامن والشباب والرياضة والأوقاف بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا وفقا لدراسات فعلية واستراتيجية مدروسة للقري الاكثر احتياجا ، لافتا ان الانشطة والفعاليات في الاسبوع الاول بقرية بني روح تضمنت إقامة ورش فنون تشكيلية ، ورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي ، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات - جلود بالكروشيه ، ورشة فنون تشكيلية للطفل بقصر ثقافة ملوى بجانب أمسيات لشعراء نادي أدب ملوى وفي ختام الأسبوع الاول تم أقامة معرض لنتاج الورش وتسويق المنتجات التي تمت خلال الفترة بأجمالي ما يقرب من الف مستفيد .



والاسبوع الثاني بقرية أبو صفا بأبو قرقاص بالمنيا تضمن عروض لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ،فرقة ملوى للموسيقي العربية، فرقة المنيا للفنون الشعبية ، عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا كما تم إقامة ورش تدوير خامات البيئة ( تشكيل بالخردة ) ، جدارية بأحد حوائط القرية ، ورشة اكتشاف مواهب في مجال الغناء والشعر بقصر ثقافة أبو قرقاص ،عرض سينما الأطفال فيلم حلم الزيتون ، أمسية شعرية شارك فيها كل من أسامة أبو النجا ، محمود العيسوي أسامة طه ، محاضرة بعنوان الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني حاضر فيها الدكتور أحمد عارف حجازي وتم تنظيم حلقة بحثية للتوعية عن ترويج الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي وخطورتها علي الطفل والمجتمع ، وورش للكروشيه ، الخرز ، الأركيت بإجمالي عدد مستفيدين ومتفاعلين مع الأنشطة تجاوز 8 آلاف مواطن .



أما الأسبوع الثالث في قرية طهنا الجبل تضمن انشطة فنية تفاعلية منها عروض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية ،عرض لفرقة المنيا للموسيقى العربية ،عرض لفرقة ملوي للفنون الشعبية ، ورشة فسيفساء ، موازييك على الخشب ، صالون ثقافي بعنوان طه حسين وتناول التسامح في تاريخ المصريين ، محاضرة الدعم النفسي لذوي الاعاقة ، ورشة جلود صناعية بالكروشيه واخرى للتطريز بالاضافة الى مؤتمر اليوم الواحد بعنوان التنمية والسلم لاجتماعى بإجمالي عدد مستفيدين 3 آلاف مواطن .