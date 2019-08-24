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فخري الفقي: تخفيض سعر الفائدة يعزز الاستثمار.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:05 م
تخفيض سعر الفائدة
تخفيض سعر الفائدة
هاني حسين
قال فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الجميع كان ينتظر خفض سعر الفائدة وذلك دليل على الوعي بتأثير سعر الفائدة على نشاط الاقتصاد المصري.

وأضاف فخري الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ارتفع سعر الفائدة 3 % وفي عام 2017 ارتفع سعر الفائدة 4% على مرتين وبالتالي ارتفع سعر الفائدة 7 % مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وهذا خبر مفرح للمواطن وأصحاب المعاشات والمعتمدين على دخل ثابت من البنك.

وتابع فخري الفقي:" مجتمع الأعمال والاستثمار والصناعة تضرروا لأن تكلفة الإقتراض ارتفعت وذلك أثر سلبا على نشاط الأعمال في مصر".

وأكمل فخري الفقي:" كان من الضروري تخفيض سعر الفائدة، ومجتمع الأعمال في مصر سعيد بتخفيض سعر الفائدة لأنه يأتي مواكبا لطموحاتهم بزيادة الاستثمارات ومعدل الإنتاجية".

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