اخبار الحوادث.. إحالة عنتيل وسيدتين وآخر هارب للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات إباحية.. والرقابة الإدارية تضبط الفاسدين

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
* إحالة عنتيل قرية حجازي وسيدتين وآخر هارب للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات إباحية
أحالت نيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية عنتيل قرية حجازى وسيدتين ومتهم اخر هارب الى محكمة الجنح بتهمة تسريب فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق والفجور اعد قرار الاحالة المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية.
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* اخبار الرقابة الإدارية .. القبض على مسئولين اختلسوا 128 طن قمح ورجل أعمال عرض رشوة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين خانوا الأمانة بالاختلاس من عُهَدِهم، و اخر صاحب شركة خاصة للتوريدات قدم الرشوة تستمر هيئة الرقابة الادارية في ملاحقة أرباب العُهد من خائنى الأمانات ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام .
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*حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة بالخليفة
لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليه وتم التحفظ علي الجثمان وتحرير المحضر اللازم.
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* وجده بدون ملابس في الدولاب.. نجار يذبح عشيق زوجته بالساطور في الإسكندرية
أقدم نجار على قتل عشيق زوجته بساطور بعدما ضبطه عاريا في دولاب غرفة نومه، بمنطقة الحضرة بالإسكندرية فيما أصيب الزوجة بضربة في الرقبة نقلت على أثرها للمستشفى.
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* 8 مراوح سقف ومولد كهرباء بين المسروقات.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا نجل سفير سابق بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، والكائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة وتحرير المحضر اللازم.
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* ضبط عاملة مساج تجمع بين زوجين في الغردقة
ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على عاملة "مساج" بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي.
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* بكامل ملابسه.. العثور على جثة محام بترعة النعناعية بالمنوفية
عثر أهالي قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على جثة لشاب طافية فوق المياه بترعة النعناعية، وقام الأهالي بجذب الجثة ناحية الشاطئ وتبين أنها لشخص يرتدي ملابسه بالكامل ولم يتم التعرف عليه.
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* محاكمة ريهام سعيد 14 أكتوبر بعد تصريحات السمنة
تخضع ريهام سعيد فى 14 اكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة بسبب تصريحاتها عن السمنة، بعد تقديم دعوى ضدها تتهمها بالسخرية من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع.
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* ثقافة قانونية.. تعرف على الشهادة وأهميتها وسلطة المحكمة ومصاريف وتعويضات الشهود
هناك مواقف فى الحياة كثيرة قد تتعرض لها ومن بينها أن تكون شاهدا في قضية وتتكلف بالشهادة بقوة القانون فلابد أن تكون على دراية كاملة بإجراءات الشهادة.
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* إحالة عنتيل قرية حجازي وسيدتين وآخر هارب للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات إباحية
أحالت نيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية عنتيل قرية حجازى وسيدتين ومتهم اخر هارب الى محكمة الجنح بتهمة تسريب فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق والفجور اعد قرار الاحالة المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* اخبار الرقابة الإدارية .. القبض على مسئولين اختلسوا 128 طن قمح ورجل أعمال عرض رشوة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين خانوا الأمانة بالاختلاس من عُهَدِهم، و اخر صاحب شركة خاصة للتوريدات قدم الرشوة تستمر هيئة الرقابة الادارية في ملاحقة أرباب العُهد من خائنى الأمانات ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة بالخليفة
لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليه وتم التحفظ علي الجثمان وتحرير المحضر اللازم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* وجده بدون ملابس في الدولاب.. نجار يذبح عشيق زوجته بالساطور في الإسكندرية
أقدم نجار على قتل عشيق زوجته بساطور بعدما ضبطه عاريا في دولاب غرفة نومه، بمنطقة الحضرة بالإسكندرية فيما أصيب الزوجة بضربة في الرقبة نقلت على أثرها للمستشفى.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* 8 مراوح سقف ومولد كهرباء بين المسروقات.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا نجل سفير سابق بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، والكائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة وتحرير المحضر اللازم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* ضبط عاملة مساج تجمع بين زوجين في الغردقة
ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على عاملة "مساج" بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* بكامل ملابسه.. العثور على جثة محام بترعة النعناعية بالمنوفية
عثر أهالي قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على جثة لشاب طافية فوق المياه بترعة النعناعية، وقام الأهالي بجذب الجثة ناحية الشاطئ وتبين أنها لشخص يرتدي ملابسه بالكامل ولم يتم التعرف عليه.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* محاكمة ريهام سعيد 14 أكتوبر بعد تصريحات السمنة
تخضع ريهام سعيد فى 14 اكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة بسبب تصريحاتها عن السمنة، بعد تقديم دعوى ضدها تتهمها بالسخرية من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* ثقافة قانونية.. تعرف على الشهادة وأهميتها وسلطة المحكمة ومصاريف وتعويضات الشهود
هناك مواقف فى الحياة كثيرة قد تتعرض لها ومن بينها أن تكون شاهدا في قضية وتتكلف بالشهادة بقوة القانون فلابد أن تكون على دراية كاملة بإجراءات الشهادة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا