مشغولات يدوية وتراثية.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة المعرض الزراعي

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد مساء اليوم ، معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني بأرض المعارض بمدينة الخارجة، في ثاني أيام المعرض الذي يقام على مدار يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري، ويضم 110 عارض ومشارك من الشركات ورواد الأعمال من داخل وخارج المحافظة و منصة أيادي مصر على مستوى محافظات الجمهورية، و وفود عدد من الدول العربية.

حيث زارت أجنحة المعرض المتنوعة، وأشادت بجودة وتميز المعروضات التي تنوعت بين المنتجات الزراعية و المشغولات اليدوية والتراثية و الأسمدة و الأعلاف و النباتات الطبية والعطرية و السلع الغذائية، مؤكدةً أن المعرض يُعد فرصة هامة لتبادل واكتساب الخبرات بين أبناء المحافظات المشاركة، وخلق فرص للتكامل في مجالات الإنتاج، وتطوير آليات التسويق والترويج وفتح أسواق جديدة للمنتجات.