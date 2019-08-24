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رياضة

حازم إمام عن فوز الزمالك: أداء مميز

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:56 م
حازم إمام لاعب الزمالك
حازم إمام لاعب الزمالك السابق
حسام الحارتي
أشاد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعبي الزمالك خلال مواجهة ديكاداها التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بسداسية نظيفة.

وأضاف حازم إمام خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن أداء الصربي ميتشو مميز للغاية، خلال أولى لقاءاته لنادي الزمالك.

وتابع حازم إمام: "أداء ميتشو وتغيراته في قمة الروعة واستطاع فرض السيطرة وتغيير طريقة اللعب داخل الملعب".

وانتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض بسداسية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

سجّل الأهداف مصطفى محمد هدفين، ومحمود عبد الرازق شيكابالا هدفين، ثم أحرز محمود علاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء، ثم تسديدة صاروخية من محمود عبد العزيز.

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