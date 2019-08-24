حازم إمام عن فوز الزمالك: أداء مميز

أشاد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعبي الزمالك خلال مواجهة ديكاداها التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بسداسية نظيفة.





وأضاف حازم إمام خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن أداء الصربي ميتشو مميز للغاية، خلال أولى لقاءاته لنادي الزمالك.





وتابع حازم إمام: "أداء ميتشو وتغيراته في قمة الروعة واستطاع فرض السيطرة وتغيير طريقة اللعب داخل الملعب".





وانتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض بسداسية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



