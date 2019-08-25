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بعد قصف سوريا .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:52 ص
جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف مواقع في سوريا
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال نشر مساء السبت وحدات من منظومة الدفاع "القبة الحديدية" على الحدود، تحسبا لتوجيه أي رد على القصف الذي استهدف فيلق القدس الإيراني جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة الاستنفار والتأهب القصوى، وقام بإبلاغ سكان مجلسي الجولان وكاترين شمال إسرائيل بالهجوم على ريف دمشق، رغم أنه لم يتم حتى الآن فتح أي ملاجئ.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان، عن شن غارات جوية استهدفت قوات جوية إيرانية جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وقال بيان الاحتلال: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

من جانبه، قال الجيش السوري إن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

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