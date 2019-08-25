تركي آل شيخ يعلن عن الفائز فى مسابقة التوقع والموعد الجديد .. فيديو

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن الفائز بسيارة موديل 2019، في فيديو بثه عبر صفحته عبر "فيسبوك".



ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بالفائز وعلق قائلًا :" تستاهل ... وبكرة موعد جديد ومسابقة جديدة".



يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



