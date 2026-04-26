مصرع صغيرة إثر سقوطها من مصعد بالطابق العاشر في دمنهور

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، قبل قليل، واقعة مصرع طفلة لم تتجاوز العامين من عمرها، سقطت من مسافة عالية بداخل منور مصعد عقار سكني بمنطقة شارع المشير أبو غزالة المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي الرئيسي.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الدور العاشر بعقار سكني في دائرة قسم شرطة دمنهور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الواقعة أسفرت عن وفاة الطفلة “إيلا. أ”، والتي تبلغ من العمر سنتين، ومقيمة بمدينة دمنهور.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطفلة سقطت من الطابق العاشر نتيجة خلل أو ادعاء سقوط بمحيط المصعد، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصاباتها البالغة، وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف الإدارة الهندسية بمعاينة المصعد لبيان اشتراطات السلامة والأمان.