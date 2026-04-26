قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين العجز والفقر.. زينب تستغيث من قلب أخميم بسوهاج: بنتي تستاهل تعيش حياة كريمة
أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته
كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بسوهاج
بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع صغيرة إثر سقوطها من مصعد بالطابق العاشر في دمنهور

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، قبل قليل، واقعة مصرع طفلة لم تتجاوز العامين من عمرها، سقطت من مسافة عالية بداخل منور مصعد عقار سكني بمنطقة شارع المشير أبو غزالة المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي الرئيسي.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الدور العاشر بعقار سكني في دائرة قسم شرطة دمنهور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الواقعة أسفرت عن وفاة الطفلة “إيلا. أ”، والتي تبلغ من العمر سنتين، ومقيمة بمدينة دمنهور.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطفلة سقطت من الطابق العاشر نتيجة خلل أو ادعاء سقوط بمحيط المصعد، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصاباتها البالغة، وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف الإدارة الهندسية بمعاينة المصعد لبيان اشتراطات السلامة والأمان.

البحيرة محافظة البحيرة سقوط اسانسير مصرع طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

اروي جودة
اروي جودة
اروي جودة

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد