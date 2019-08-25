أخبار الفن| محمد رمضان يسجد عاريا .. ورانيا يوسف بمايوه بكيني

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أحيا محمد رمضان، حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الماضي، في بورتو جولف مارينا وسط حضور جماهيري ضخم، ويعد هذا هو الحفل الثاني لـ محمد رمضان بعد حفله الغنائي الأول في القاهرة الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا أيضًا.نشرت رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مع عدد من المعجبين على شاطئ البحر مرتدية مايوه بكيني.طرح المطرب والملحن محمد رحيم أغنيته الجديدة "الخميس حبوب" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تحمل الأغنية طابعا خاصا وشكلا جديدا ومختلفا تماما عما قدمه من قبل، فهي طابع الأغانى "اللايت".