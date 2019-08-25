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محافظات

ضبط شخص استولى على 900 ألف جنيه من 4 أشخاص بسوهاج

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
خالد رياض
ألقت مباحث الأموال العامة في سوهاج القبض على شخص استولى على 900 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توريد حديد وأسمنت لهم بدائرة مركز المراغة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية من كل من "السيد.ع" 48 عاما صاحب مستودع حديد وأسمنت، و"معروف.ا" 45 عاما عامل، و"علي.م.م" 43 عاما عامل، و"أبو مناع.ع" 42 عاما نجار مسلح ويقيمون دائرة مركز المراغة بقيام "عبد الكريم.ا.م" 64 عاما بالمعاش ويقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبلغ 900 ألف جنيه بزعم توريد حديد وأسمنت لهم إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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