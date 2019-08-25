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رئيس وزراء اليابان يدخل التاريخ نوفمبر المقبل.. ماذا سيحدث

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:39 ص
شينزو آبى
شينزو آبى
أ ش أ
أصبح شينزو آبى رئيس وزراء الياباني ثاني أكثر شخص شغلا للمنصب متفوقا على ايساكو ساتو عمه الأكبر الذي شغل المنصب لمدة 2798 يومًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وأصبح آبى الذى يعد أكثر رئيس وزراء شغلا للمنصب في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يملك فرصة ليكون أكثر رئيس وزراء شغلا للمنصب على الإطلاق في شهر نوفمبر المقبل، ليتفوق على تارو كاتسورا الذي يملك الرقم القياسي حيث شغل منصب رئيس الوزراء الياباني مدة 2886 يومًا.

وبعد شغله المنصب لفترة قصيرة عامى 2006 و2007 ، فإن آبى ضمن دعم الرأي العام بقوة منذ عودته لشغل المنصب في عام 2012 في ظل سياساته الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني من ضعف شديد في معدلات التضخم.

ومع ذلك فإن آبي مازال بعيدا عن تحقيق هدف رئيسي له بتعديل دستور اليابان بعد الحرب الذي دخل حيز التنفيذ للمرة الأولى عام 1947.

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