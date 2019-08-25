أمن الجيزة يلقي القبض علي 46 متهما في مداهمة لبؤر المخدرات والأسلحة



شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة والتي نجحت خلال 24 ساعة في ضبط 46 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.



أسفرت الحملات التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 متهما و33 قضية اتجار وقضية تعاطي و 1115 جرام حشيش و 70 قرص مخدر و80 جرام بانجو و 545 جرام استروكس و 362 جرام هيروين وكمية من مخدر الفودو



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 12 متهم و 13 دفاع وطبنجتين عيار 9 مم و 9 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم ورشاش بلو و 36 طلقة مختلفة الاعيرة.







تم تحرير اللازمة واحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.





