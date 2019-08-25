الكرملين يعلن موقف الرئيس الروسي من قمة السبع العام المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه إذا وجهت دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة الدول السبع في الولايات المتحدة العام المقبل فسوف يتم دراستها جيدا.



وقال بيسكوف، في تصريح له لوكالة "سبوتنيك": "إن الرئيس بوتين أجاب بالفعل على مثل هذا السؤال، إذا أتت الدعوة بالتأكيد سندرسها".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن موافقته على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة روسيا لحضور قمة "مجموعة السبع" في عام 2020 في الولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن يثير ترامب هذه القضية في قمة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، إذ قال إنه لن يعترض على عودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع الكبرى" واستئناف عمل هذه المجموعة في شكل مجموعة الثماني.



وفي الوقت نفسه، عبر ترامب عن رأي مفاده أن روسيا استبعدت من مجموعة الثماني في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خدعه" حسب تعبيره.