ضبط صاحب مكتبة لحيازته كتب دراسية مقلدة بالساحل

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط صاحب مكتبة لحيازته كتب دراسية مقلدة ومغشوشة بقصد التصرف فيها بالبيع.



أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام "صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل- مقيم بمحافظة القليوبية.."ببيع وتداول كتب دراسية خاصة باللغات الأجنبية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية لمدارس اللغات خاصة بشركات متخصصة فى المجال "مقلدة ومنسوخة" وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المطبوعات وكذا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة وضبطه وعُثر بداخل المكتبة على (5000 كتاب دراسى خاص باللغات الأجنبية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية لمدارس اللغات).



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.