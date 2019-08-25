الكشف على 1444 مواطنا خلال قافلة علاجية لوزارة الصحة بالخطاطبة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد مركز السادات، بالعيادات المتنقلة (باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - اطفال - رمد - تنظيم اسرة - اسنان).



وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، بأنه قد تم الكشف على 1444 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم.



كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 39 معمل دم، 65 طفيليات، وكذلك تم عمل 23 أشعة عادية، وعدد 53 أشعة سونار، وتحويل 10 حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة.