ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1444 مواطنا خلال قافلة علاجية لوزارة الصحة بالخطاطبة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد مركز السادات، بالعيادات المتنقلة (باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - اطفال - رمد - تنظيم اسرة - اسنان).

وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، بأنه قد تم الكشف على 1444 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم.

كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 39 معمل دم، 65 طفيليات، وكذلك تم عمل 23 أشعة عادية، وعدد 53 أشعة سونار، وتحويل 10 حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالجت 44 ألف شخص.. 35 قافلة طبية بالقرى خلال 6 شهور في بني سويف

الكشف على 1735 مترددا خلال القافلة الطبية العلاجية بالمنوفية

الكشف على 111 مواطنا في مرسى حميرة بالشلاتين مجانا..صور

ترشيحاتنا

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

تعليقات متناقضة حول صور منة فضالى على الانستجرام

أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

فيديوجراف| شاهد مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً.. القناة البديلة لـ بي اوت كيو

شاهد.. انخفاض مضاعف في أسعار الدواجن واللحوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

لو سهران.. طريقة عمل أكلة سريعة وصحية بالشوفان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية