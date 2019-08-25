جامعة المنوفية تبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية العميد أيمن جمال وأسماء حسن مديرى متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا داخل جميع وحدات الجامعة وكلياتها.



أشار مبارك إلى أن اللقاء يأتى تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها إلكترونيا، مؤكدا سرعة البدء في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.



عقد وفد المنظومة اجتماعا موسعا مع موظفى مكتب خدمة المواطنين بالجامعة بحضور الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة لبحث سبل تنفيذ العمل، وأهمية تنظيم ورش عمل ونشر ملصقات تعريفية بالمنظومة الجديدة داخل جميع وحدات الجامعة، والإعلان عن منظومة الشكاوى على البوابة الإلكترونية للجامعة.



وأعلن العميد أيمن جمال أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "ايجابى" عبر التلفون المحمول، كما تم تخصيص خطين للواتس اب برقمى " 01555516528 و 01555525444 " لحل المشاكل.