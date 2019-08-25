بتكلفة 1.2 مليون جنيه.. افتتاح أول مركز تموينى متطور بالوادى الجديد

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المركز التمويني النموذجي المتطور بمدينة الخارجة والذي تم إنشاؤه بمقر مديرية التموين.



ويعد المركز الجديد الأول على مستوى المحافظة من نوعه ، لتيسير الحصول علي كافة الخدمات التموينية وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة حيث شهد مراحل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من إستخراج بطاقات التموين وبدل الفاقد وإستمع إلى آراء المواطنين والعاملين بالمنظومة الجديدة.



وشدد الزملوط خلال لقائه بالعاملين بالمديرية علي ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق وخاصة المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات .



وأوضح الزملوط أن المركز تم إنشاؤه بتكلفة 1.2 مليون جنيه بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال تطوير منظومة الخدمات، مشيرا إلي أن خطة التطوير تشمل إنشاء 4 مراكز تم الانتهاء من 2 منهم (الخارجة- الفرافرة ) وجاري العمل بمركزي (موط – غرب الموهوب) للتيسير علي المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

