صحيفة: المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لن تنته قريبًا

استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية أمس السبت، قوات إيرانية في سوريا كانت تخطط لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" نحو أهداف في إسرائيل، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.



وتقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تحليل لها اليوم الأحد، إننا لن نرى نهاية للصراع بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني في أي وقت قريب، فهذه ليست حرب حول مستقبل سوريا، بل هي بمثابة إشارة إلى كيف يمكن لهذا الصراع أن يتوسع؟.



وأشارت الصحيفة إلى الهجمات الأخيرة على بعض الأهداف الشيعية في العراق والتي ينسبها البعض لإسرائيل، وكذلك سقوط طائرتين مسيرتين في أحد ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت في وقت مبكر من يوم الأحد.



وترى عدة دول أن إيران تحاول استعادة أمجاد الامبراطورية الفارسية مرة أخرى والتمدد لأي مكان يتواجد به الشيعة، فطهران تحت قيادة مرشد الثورة آية الله علي خامنئي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، تحاول إعادة هيكلة الشرق الأوسط ورسم خريطة جديدة للمنطقة.



وتحاول طهران في الفترة الأخيرة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن تمد نفوذها ليشمل مناطق أخرى، وتركز على اليمن والعراق وسوريا ولبنان.



وعلى الرغم من أن إيران تواجه مشكلات اقتصادية صعبة تؤثر على المواطن العادي مثل الفقر وارتفاع الأسعار والمخدرات، إلا أن كل هذه المشكلات لا تعد شيئًا ملموسًا بالنظر إلى الألاعيب التي يمارسها سليماني وقادة الحرس الثوري الآخرين.



وتبعث إيران بملايين الدولارات إلى حزب الله في لبنان، وتقيم القواعد في سوريا، وتشن حربًا لا تنتهي في اليمن لصالح الحوثيين ضد السعودية، وترسل آلاف المقاتلين المرتزقة من أفغانستان وباكستان لبناء تجمعات شيعية في العراق.



وترى الصحيفة أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتوسع، وهذا يعني أن مستوى الصراع بين الدولتين سيرتفع أكثر وأكثر، وقد يتخطى مرحلة الطائرات المسيرة مستقبلًا.



وعلى الجانب الإسرائيلي، تعتقد الصحيفة أن إسرائيل قد تصعد من هجماتها المعتادة في سوريا والعراق، وأظهرت إسرائيل أكثر من مرة أنها قادرة على اغتيال قادة شيعيين إيرانيين مثل القائد بحزب الله عماد مغنية، الذي اغتالته في 2008، ونجله جهاد مغنية الذي اُغتيل في 2015.