إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إيقاف الثنائى الحكم الدولى جهاد جريشة وطارق سامي.



جاء ذلك عقب ظهور جهاد جريشة فى مقطع فيديو يعتذر لجماهير النادى الأهلي عن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر عقب تعرض حسين الشحات للسقوط داخل منطقة الجزاء لنادى بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بخسارة الأهلى بهدف دون رد.



قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن عقوبة إيقاف الثنائى، ستكون سرية وغير معلنة فى إطار السياسة المتبعة داخل اللجنة الرئيسية للحكام.



واضاف ان جهاد جريشة تم إيقافه لسببين الأول تصريحاته عبر مقطع الفيديو بالمخالفة لتعليمات اللجنة الرئيسية واعتذاره على الملأ عن خطأ صدر منه للمرة الثالثة على مدار مشواره التحكيمي بعد مباراة الاهلى والرجاء ولقاء الزمالك والاسماعيلي والأهلي وبيراميدز .



ولفت إلى أن السبب الثاني الذى تم بموجبه إيقاف جهاد جريشة يعود إلى قيامه بإدارة مباريات ودية فى منطقة الدقهلية بدون الحصول على موافقة اللجنة الفرعية للحكام فى منطقة الدقهلية أو لجنة الحكام الرءيسية.



شدد على أن جهاد جريشة وطارق سامى لن يشاركا فى إدارة مباريات كاس مصر والجولات الاولى بالدورى الجديد.