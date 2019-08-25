اسأل المفتي.. هل يجوز لي التصدق على شقيقتي المتعسرة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان التصدق على أخته طالما أنها كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.



وأضاف محمد وسام، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إعطاء الصدقة لأختي المتعسرة؟»، أنه يجوز التصدّق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من الصدقة.



وتابع أمين الفتوى: "يجوز لك بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن الصدقة على ذوي القربة يحصل بها ثوابان؛ ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم".