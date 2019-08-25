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رياضة

المقاولون العرب يكشف امكانية رحيل عماد النحاس لقيادة منتخب مصر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:39 م
عماد النحاس المدير
عماد النحاس المدير الفني للفريق
ياسمين تيسير
كشف محمد عادل المشرف العام ، على فريق الكرة بـ المقاولون العرب عن حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع عماد النحاس لتولي منصب المدرب العام للمنتخب الاول.

وأكد محمد عادل، في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن لا صحة لما يتردد بشان وجود مفاوضات لتولي عماد النحاس المدير الفني للفريق لهذا المنصب، مشددا أن المدرب مستمر مع الفريق و سيسافر مع بعثة الفريق لـ كرواتيا .

وتابع أن كل ما يتردد لااساس له من الصحة ، اما بشأن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، فأكد أن النادي يقترب من ضم رأس حربه افريقي مميز للغاية بالاضافة لـ للاعب خط وسط افريقي .

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