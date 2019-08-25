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رياضة

الزمالك يطلب 3 ملايين جنيه للموافقة على رحيل الظهير الأيسر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:51 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
تمسك نادي الزمالك بالحصول على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر للفريق بهاء مجدي بصفة نهائية، والانضمام إلى صفوف المصري.

ورفض مسئولو الزمالك التنازل عن مطلبهم، متمسكين بقرارهم السابق الذي ينص على عدم رحيل أي لاعب عن القلعة البيضاء بالمجان، وتقاضي مقابل مالي نظير رحيله.

وأبدى مجلس إدارة نادي المصري موافقته على الأمر، ولكنه طلب تقسيط المبلغ بحيث يتم دفع مليون جنيه للزمالك في الفترة الحالية، على أن يتم يدفع باقي المبلغ خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

كان مسؤولو المصري طلبوا من الزمالك، الحصول على خدمات الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي، لاعبا الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يحصل الفريق البورسعيدي، على خدمات الثنائي نهائيًا، وليس على سبيل الإعارة.

ويأتي تفاوض مسئولو المصري حول ضم ثنائي الزمالك، بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي.

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