غياب عبد الله السعيد.. تشكيل بيراميدز لمواجهة إيتوال بطل الكونغو

أعلن الفرنسي سابستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة إيتوال دو بطل الكونغو، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم، بإياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وشهدت تشكيلة سابستيان ديسابر الأساسية والاحتياطية، غياب الدولي عبد الله السعيد، نجم الفريق.



وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي..



المهدي سليمان - رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - نبيل دونجا - عمر جابر - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى.





بينما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي..



أحمد دعدور - أحمد أيمن - طارق طه - محمود حمادة - إبراهيم عادل - جون أنطوي - دودو الجباس.

تشكيل الفريق لمواجهة النجمة الكنغولي 📝🔵⚪ pic.twitter.com/BouOcITwTi — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) August 25, 2019