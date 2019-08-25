بعد مباراة ديكاداها.. ميتشو يتوعد لاعبي الزمالك بعقوبات صارمة

عقد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بعد المباراة أمام نادي ديكاداها الصومالي أمس، وذلك في غرفة ملابس اللاعبين ، لتعنيفهم برغم الفوز بسداسية نظيفة.



ووفقًا لمصادر داخل القلعة البيضاء، فإن ميتشو عاتب بعض اللاعبين لتأنيبهم بسبب الأنانية، وعدم تمرير بعض الكرات لزملائهم في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب، مشددا على أنه لن يتهاون مع تلك الأمور، ولن يسمح بها في الفترة القادمة، وأنه ستكون هناك عقوبات صارمة على اللاعبين المستهترين .



وكشفت بعض المصادر أن الجلسة امتدت لقرابة الـ90 دقيقة ، وظهر غضب ميتشو الواضح لأنه كان يريد الخروج برقم قياسي من خلال عدد الأهداف في المباراة أمس ، كما دخل لاعبو النادي الصومالي لغرفة خلع الملابس الخاصة بنادي الزمالك لالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي القلعة البيضاء.



يذكر أن نادي الزمالك قد اكتسح نظيره نادي ديكاداها الصومالي بـنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين، ليتأهل لدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.