فستان مفتوح من الساق.. رانيا ملاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت رانيا ملاح الفنانة السورية ، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام".





وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، وارتدت فستانًا باللون البنى مفتوح من الساق، وصففت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة رقيقة، زادت من جمال ملامحها، وكتبت "لازم دايما يطلعلك حد يخربلك الصورة".





يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



