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رياضة

تعرف على منافس الأهلى فى دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا وموعد المباراة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:28 م
النادي الأهلى
النادي الأهلى
إسماعيل محمود
تأهل نادي كانو سبورت من غينيا الاستوائية إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعادله مع نادي ميكيلي 70 إنديرتا الأثيوبي بنتيجة 1-1، ليواجه النادي الأهلي المصري في الدور القادم.

يذكر أن النادي الأهلي قد تأهل لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نادي إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.

وجاء تأهل كانو سبورت إلى هذا الدور بعد تعادله في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 في أثيوبيا ، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، حيث سبق له الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.

وتقام مباراة الذهاب في غينيا الإستوائية أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل.

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