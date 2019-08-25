مليشيا الحشد الشعبي تعلن مقتل اثنين من عناصرها في هجوم لطائرة مسيرة

أعلنت مليشيات الحشد الشعبي اليوم الأحد، مقتل اثنين من مسلحيها في غارة شنتها طائرة مسيرة قرب الحدود العراقية.



وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت نبأ قائد ميداني بمليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران في هجوم لطائرة مسيرة مجهولة استهدف سيارة بالقرب من مقر قيادة المليشيا في محافظة نينوي.



وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد في الموصول.



وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن قوة من استخبارات لواء 50 في الحشد الشعبي في نينوى تمكنت، اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة مخصصة لأغراض المراقبة.



وأضاف أن ذلك جاء بعد اقتراب الطائرة من مقر اللواء.



