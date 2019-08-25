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رياضة

تتويج منتخب الريشة الطائرة ببرونزية الفرق لدورة الألعاب الأفريقية.. صورة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:19 م
منتخب الريشة الطائرة
منتخب الريشة الطائرة
عمرو الحلوانى
توج منتخب الريشة الطائرة بالميدالية البرونزية للفرق في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ويمثل المنتخب المصري اللاعبون "أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، واللاعبات "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري"

وتعتبر هذه الميدالية الأولى لمصر في تاريخ مصر بدورات الألعاب الإفزيقية
تتويج منتخب الريشة الطائرة ببرونزية الفرق لدورة الألعاب الأفريقية.. صورة
تتويج منتخب الريشة الطائرة ببرونزية الفرق لدورة الألعاب الأفريقية.. صورة
تتويج منتخب الريشة الطائرة ببرونزية الفرق لدورة الألعاب الأفريقية.. صورة
تتويج منتخب الريشة الطائرة ببرونزية الفرق لدورة الألعاب الأفريقية.. صورة

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