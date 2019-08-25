تتويج منتخب الريشة الطائرة ببرونزية الفرق لدورة الألعاب الأفريقية.. صورة

توج منتخب الريشة الطائرة بالميدالية البرونزية للفرق في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ويمثل المنتخب المصري اللاعبون "أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، واللاعبات "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري"



وتعتبر هذه الميدالية الأولى لمصر في تاريخ مصر بدورات الألعاب الإفزيقية