ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صغيرة على الحب.. لقاء سويدان تتقمص شخصية سعاد حسني.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:20 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت لقاء سويدان خلال الصور وهى متقمصة دور السيندريلا سعاد حسنى في فيلم صغيرة على الحب وعلقت قائلة "شوية هزار ولعب صغيرة ع الحب"


يذكر أن احدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ 60 حلقة والذي يشارك فيه عدد من الفنانين.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.


صغيرة على الحب.. لقاء سويدان تتقمص شخصية سعاد حسني.. صور
صغيرة على الحب.. لقاء سويدان تتقمص شخصية سعاد حسني.. صور
صغيرة على الحب.. لقاء سويدان تتقمص شخصية سعاد حسني.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد بدير يبدأ تصوير البيت الكبير

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصدقائها.. صور

بـ إطلالة مبهجة فى الامارات.. لقاء سويدان تخطف الأنظار.. شاهد

داليا مصطفى: لا أعرف مصير دوري في مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

ترشيحاتنا

تعرف على أصعب مشهد سينمائي جمع عادل إمام وسعيد صالح

قيدها بالكلابش.. التعليم تشكو لوزير الداخلية اعتداء ضابط على معلمة ببورسعيد

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

رغم بلوغها 73 عاما.. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى ..شاهد

ذبح أمين شرطة بـ مسجد عمرو بن العاص.. وتحقيقات موسعة في الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل

بـ فستان مرايات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة على المسرح

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع