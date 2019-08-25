صغيرة على الحب.. لقاء سويدان تتقمص شخصية سعاد حسني.. صور

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت لقاء سويدان خلال الصور وهى متقمصة دور السيندريلا سعاد حسنى في فيلم صغيرة على الحب وعلقت قائلة "شوية هزار ولعب صغيرة ع الحب"





يذكر أن احدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ 60 حلقة والذي يشارك فيه عدد من الفنانين.



المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.





