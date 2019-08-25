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رياضة

المنيا يخسر وديا من طلائع الجيش بهدف وحيد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:32 م
المنيا وطلائع الجيش
المنيا وطلائع الجيش
مالك خالد
تلقي فريق المنيا خسارة من فريق طلائع الجيش بهدف وحيد، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهم اليوم الأحد علي ملعب جهاز الرياضه العسكري، ضمن استعدادات المنيا لدوري الممتاز " ب".

وتمكن فريق طلائع الجيش من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٢٥ من عمر الشوط الأول، وحاول زيادة رصيده من الأهداف ولكن تماسك لاعبي المنيا حرمهم من تسجيل اى أهداف أخري.

بينما ركز الفريق المنياوي بقيادة سمير كمونه على تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال تلك الودية، للوقوف علي مستوي اللاعبين وتحديد مدى استجابتهم للتدريبات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتعد ودية اليوم هي الأولي للفريق المنياوي خلال معسكره التدريبي الخالي بالقاهرة لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

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