هل حجم إيرادات موسم عيد الأضحى تتناسب مع مستوى الأفلام.. النقاد: ليس هناك قاعدة ثابتة.. والفيل الأزرق 2 وولاد رزق 2 حققا المعادلة الصعبة

- محمود قاسم: ترجع بالاساس الى مدى تقبل الجمهور للفيلم



- خيرية البشلاوى: ليس هناك قاعدة



هل هناك علاقة طردية بين الإيرادات ومستوى الافلام، القاعدة الرئيسية تؤكد أن الفيلم الجيدة يثبت نفسه ويحقق إيرادات عالية ولكن ليس ثابتة الى حد كبير حيث ترجع الايرادات الى ذوق الجمهور ومدى الإقبال على العمل الفنى فضلا عن تدخلات اخرى مثل التوزيع والترويج للعمل الفنى.



نرصد هذه العلاقة ونطرح تساؤلات حول ما اذا كانت حجم إيرادات موسم عيد الأضحى تتناسب مع مستوى الأفلام التي تم عرضها وهي خمسة أفلام هم "الفيل الازرق 2 والكنز 2 وولاد رزق 2 وخيال مآته وانت حبيبى وبس".



فى البداية يقول الناقد محمود قاسم ليس هناك علاقة ثابتة بين حجم الإيرادات ومستوى العمل الفنى لأنها ترجع بالاساس الى مدى تقبل الجمهور للفيلم وأتصور أن أفلام عيد الاضحى حاليا متوسطة المستوى وبرغم من ذلك حققت إيرادات عالية ولعل من أبرز هذه الأفلام فيلمى "خيال مآتة والكنز 2" وهما الاضعف فنيا بعد فيلمى الفيل الأزرق 2 وولاد رزق 2 وفى تصورى ان الفيلمين احبطا جمهورهما وخاصة أحمد حلمى الذى كان يأمل الجميع فى مشاهد عمل مختلف يعود بعد بعد غياب ثلاث سنوات.



بينما ترى الناقدة خيرية البشلاوى: ليس هناك قاعدة يمكن ان تجزم من خلالها أن الفيلم الجيد يحقق ايرادات عالية لأن هناك كثير من التدخلات واختيارات الجمهور والذوق العام كلها عوامل قد تساهم فى فشل الفيلم الجديد فى تحقيق إيرادات أو العكس، ولكن فى هذا الموسم نرى أن أفضل الأفلام فيلمى "الفيل الازرق 2 وولاد رزق 2" وحققا ايرادات عالية خاصة بعد تراجع فيلم "خيال مآتة" لأحمد حلمى، والذى كان يتوقع الكثير أن يرى عملا مختلفا ولكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع فضلا عن تدخلات الخارجية، والتى تسببت فى تأخر عرض الفيلم وهو ما أثر على الايرادات ايضا وهذا لا يعنى انه الافضل وهو نفس الحال بالنسبة لفيلم "الكنز 2".



بينما يرى الناقد رامى المتولى قائلا : موسم عيد الأضحى يعد موسم جيد الى حد ما ولكن حجم إيراداته مستحق لبعض الأفلام وغير مستحقة لأخرى، حيث يستحق فيلم الفيل الازرق 2 الإيرادات التى حققها، خاصة أنه صنع بشكل جيد وكذلك فيلم "ولاد رزق 2" الذي صنع بشكل جيد أيضا ويستحق الإيرادات التى حققها ولكن فيلمى "خيال مآتة" و"الكنز 2" لم يكونا على المستوى الفني المطلوب وهو عامل رئيسي فى عدم تحقيق إيرادات عالية فضلا عن تدخلات اخرى مثل تأخر عرض الاول وعرض الثانى فى عدد محدود من دور العرض.