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بعد أزمة ريهام سعيد وتامر امين .. تحذير شديد اللهجة من نقابة الإعلاميين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:00 ص
ريهام سعيد _ تامر
ريهام سعيد _ تامر أمين
حمادة خطاب
أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة لن تسمح لأي شخص مهما كان ، العمل في المجال الإعلامي دون الحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين، وذلك وفقًا لقانون النقابة، مشيرًا إلى أن فترة السماح والإنذارات قد انتهت.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العاملين في الإعلام عليهم سرعة تقنين أوضاعهم فورًا ، مؤكدًا أن القانون سيطبق على الجميع ، وقد تصل عقوبة العمل بدون تصريح للحبس وليس الوقف فقط.

وتابع نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا مطولا اليوم الاثنين، لوضع إستراتيجية لتقنين أوضاع العاملين بالميديا، ومعاقبة المخالف فضلًا عن ترتيب التعامل مع المشهد الإعلامي بشكل عام.

وأوضح طارق سعدة أن النقابة طبقت نظاما إلكترونيا جديدا يتيح للأعضاء الجدد بإستلام كارنيه النقابة وحلف اليمين خلال عشر دقائق فقط ، موضحًا أن النقابة في تطور مستمر للتسهيل على الأعضاء وكسر العقبات أمام الجميع.

واتخذت نقابة الإعلاميين مؤخرا قرارا بمنع كل من ريهام سعيد وتامر أمين من الظهور على الشاشة بعد أزمتهما الأخيرة خاصة أن أوضاعهما لم تكن مقننة.

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