ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توفى متأثرا بإصابته.. مهتز نفسيا يطعن أمين شرطة بمصر القديمة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:41 ص
متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
مصطفى الرماح
وقع مساء أمس حادث مؤسف حيث قام شخص مهتز نفسيا بطعن أمين شرطة من خدمة تأمين مجمع الأديان بمصر القديمة.

البداية عندما تبلغ لقسم مصر القديمة بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة - معين بخدمة تأمين مجمع الأديان بمصر القديمة– والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" دون مبر .

نتج عن ذلك وفاته إثر الإصابة بجرح طعنى وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة .

وبمناقشته تبين أنه يهذى بعبارات غير مترابطة وأنه مهتز نفسي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. صواريخ غزة تخترق القبة الحديدية لـ داخل المستوطنات الإسرائيلية

بعد خبر وفاته.. 8 معلومات لا تعرفها عن رائد الكاميرا الخفية إبراهيم نصر

30 مدربا على طاولة الأهلى .. أيمن حفني للمقاصة .. تعليق محمد صلاح على المنتخب .. في الكورة مع ملك 25 /8

كسرت أنفه.. مصرية تعتدي على زوجها بالضرب في الكويت.. والشرطة تحقق

اخبار الحوادث.. حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على نجلته.. شاب يحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية

شاهد.. حقيقة ظهور ستيف جوبز بعد موته على قهوة بلدى فى الأميرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة