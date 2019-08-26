توفى متأثرا بإصابته.. مهتز نفسيا يطعن أمين شرطة بمصر القديمة

وقع مساء أمس حادث مؤسف حيث قام شخص مهتز نفسيا بطعن أمين شرطة من خدمة تأمين مجمع الأديان بمصر القديمة.



البداية عندما تبلغ لقسم مصر القديمة بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة - معين بخدمة تأمين مجمع الأديان بمصر القديمة– والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" دون مبر .



نتج عن ذلك وفاته إثر الإصابة بجرح طعنى وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة .



وبمناقشته تبين أنه يهذى بعبارات غير مترابطة وأنه مهتز نفسي.