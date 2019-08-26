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ارتفع 9 جنيهات .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 26- 8 - 2019.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:36 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الإثنين
مي محمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الأثنين ، 26 - 8 - 2019 في مصر، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم،، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا  712 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، مقارنة بـ 703 أول أمس السبت.

أسعار الذهب في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين ، 26 - 8 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأثنين ، 26 - 8 – 2019 على النحو التالي:

اسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 814 جنيهًا.

اسعار الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 712 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 610 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5632 جنيهًا.

سعر المصنعية في محلات الصاغة

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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