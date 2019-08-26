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سيارات

انخفاض أسعار سيارات فيات 15 ألف جنيه.. تفاصيل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:55 ص
فيات 500 2019
فيات 500 2019
اشرف عطية
اعلنت شركة فيات كرايسلر مصر عن تخفيض أسعار سيارات فيات الكوبية الصغيرة بقيمة 15 الف جنية ليصل سعر الفئة الاولي منها بمحرك 1200 سي سي بسعر رسمي 250 الف جنيه بدلًا من 265 الف جنيه.

أسعار سيارات فيات 

وحصلت الفئة الثانية من سيارات فيات المزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، على نفس قيمة التخفيض لتقدم بسعر رسمي 320 الف جنيه، بدلًا من 335 الف جنيه .

وياتي محرك سيارات فيات 500 سعة 1200 سي سي ، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بقوة 69 حصان، كما يأتي محركها الأكبر سعة 1400 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، بقوة 100 حصان.

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