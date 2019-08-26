انخفاض أسعار سيارات فيات 15 ألف جنيه.. تفاصيل

أسعار سيارات فيات





وحصلت الفئة الثانية من سيارات فيات المزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، على نفس قيمة التخفيض لتقدم بسعر رسمي 320 الف جنيه، بدلًا من 335 الف جنيه .



وياتي محرك سيارات فيات 500 سعة 1200 سي سي ، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بقوة 69 حصان، كما يأتي محركها الأكبر سعة 1400 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، بقوة 100 حصان.

اعلنت شركةكرايسلر مصر عن تخفيض أالكوبية الصغيرة بقيمة 15 الف جنية ليصل سعر الفئة الاولي منها بمحرك 1200 سي سي بسعر رسمي 250 الف جنيه بدلًا من 265 الف جنيه.